Milan 2022/2023, ecco come potrebbe giocare: la formazione

L'obiettivo, non semplice, è quello di difendere il tricolore appena conquistato e progredire in Europa. È un Milan ambizioso quello che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione, con il Diavolo già molto attivo in questi giorni sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli. I rossoneri vogliono infatti puntellare un organico già dimostratosi affidabile con innesti di valore mirati, che possano far compiere a Giroud e compagni un ulteriore salto di qualità.

In difesa, dove il Milan potrà contare sul recupero di Simon Kjaer, out per tutta la seconda parte della stagione appena terminata a causa del grave infortunio accusato sul campo del Genoa, l'obiettivo numero uno è Sven Botman, seguito con interesse anche dal Newcastle. In mezzo al campo il vuoto lasciato da Kessie, che ha salutato i rossoneri a parametro zero, sarà colmato da Renato Sanches, il cui arrivo a Milano è ormai soltanto questione di giorni. Stesso discorso in attacco per quanto riguarda Divock Origi, svincolato dal Liverpool, mentre per la trequarti i nomi finiti nel mirino sono quelli di Noa Lang e Charles De Ketelaere, entrambi al momento in forza al Bruges. Nelle ultime ore, infine, si sarebbe offerto anche Matteo Politano, che potrebbe lasciare il Napoli

Milan 2022/2023, la possibile formazione

Di seguito la formazione del Milan sognata dalla dirigenza in vista della prossima stagione:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Botman, Tomori, Hernandez; Tonali, Renato Sanches; Lang, De Ketelaere, Leao; Giroud (Origi).