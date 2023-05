Milan, come giocherà senza Bennacer: le possibili soluzioni di Pioli

Non solo la sconfitta, che rischia di aver già compromesso la qualificazione alla finalissima. La gara di andata della semifinale di Champions League contro l'Inter, terminata sul punteggio di 2-0 in favore dei nerazzurri, ha lasciato in triste eredità al Milan anche l'infortunio di Ismael Bennacer, al quale è stata riscontrata una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale del ginocchio destro che costringerà il giocatore a finire sotto i ferri. La stagione del centrocampista può considerarsi quindi già terminata, dato che i tempi di recupero, in casi come questi, oscillano tra i tre ed i quattro mesi. Un ko pesantissimo per il Diavolo, con il tecnico Stefano Pioli che sarà adesso costretto a trovare nuove soluzioni in questo finale di stagione per sopperire all'assenza dell'algerino.

Bennacer out, le possibili soluzioni di Pioli

Bennacer, nelle ultime settimane, era ormai costantemente impiegato dal tecnico nella posizione di trequartista. Proprio l'ex giocatore dell'Empoli, grazie alla sua capacità di coniugare tempi di inserimento in fase offensiva e protezione al centrocampo in quella difensiva, era diventato l'equilibratore tattico del Milan. In sua assenza, adesso, il ruolo di trequartista potrebbe tornare ad essere occupato da Brahim Diaz, dirottato sulla destra negli ultimi impegni. Sulla fascia, in questo caso, si rivedrebbero Saelemaekers e Messias, che si giocherebbero la maglia in un costante ballottaggio. Più difficile, invece, l'inserimento in pianta stabile nella formazione titolare di De Ketelaere, mai convincente nel corso della stagione.

L'alternativa è l'avanzamento di Krunic, con l'inserimento di Pobega o Vranckx a centrocampo al fianco di Tonali. Una soluzione, tuttavia, che sembra al momento più remota, dato che sia l'ex Sassuolo che il belga non hanno mai convinto pienamente Pioli.