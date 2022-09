Milan, come giocherà con Dest: la probabile formazione

È Sergiño Dest l'ultimo rinforzo in casa Milan. I rossoneri, in questo sprint finale di calciomercato, si sono aggiudicati le prestazioni dello statunitense classe 2000, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona. Un'operazione nata in extremis in seguito all'infortunio di Alessandro Florenzi, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della gara con il Sassuolo e per il quale si prospetta un lungo stop. L'innesto dell'ormai ex giocatore blaugrana permetterà al tecnico Stefano Pioli di attuare diverse soluzioni.

Milan, come giocherà con Dest

Dato per consolidato il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, Dest si andrà a contendere con Calabria il ruolo di terzino destro all'interno di una linea difensiva poi completata da Tomori, Kalulu ed Hernandez. In mezzo al campo non è in discussione il tandem formato da Tonali e Bennacer, mentre sulla trequarti, insieme a De Ketelaere e Leao, si contendono un posto Messias e Saelemaekers per agire alle spalle di Giroud, al momento davanti a Origi e Rebic nelle gerarchie di Pioli.

Attenzione, però, perché la grande duttilità di Dest potrebbe permettere al tecnico rossonero di schierarlo anche a sinistra (in questo caso per far rifiatare Theo Hernandez) e, all'occorrenza, come esterno alto: in quest'ottica lo statunitense andrebbe ad agire sulla destra, la corsia offensiva che, al momento, sembra mostrare le difficoltà maggiori.

Milan, la probabile formazione con Dest

Ecco, nel dettaglio, le due possibili soluzioni: