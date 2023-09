Milan, come giocherà senza Krunic

L'affermazione contro il Verona, che ha permesso ai rossoneri di tornare alla vittoria dopo la sconfitta nel derby con l'Inter ed il pareggio di Champions con il Newcastle, è stata macchiata dall'infortunio di Rade Krunic. Il bosniaco, al 64esimo della sfida contro gli scaligeri, è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare, con gli esami strumentali del caso che hanno poi evidenziato una lesione del bicipite femorale destro. Per il centrocampista, le cui condizioni saranno nuovamente valutate tra una decina di giorni, si prospetta quindi uno stop di almeno un mese. Una brutta notizia per il tecnico Stefano Pioli, che a Krunic, in questo avvio di stagione, aveva affidato le chiavi del centrocampo.

Krunic out, le possibili soluzioni di Pioli

Con il bosniaco out, l'allenatore rossonero dovrà ridisegnare la sua linea mediana. Malgrado con il Verona Pioli si sia affidato al 3-4-3, è lecito attendersi un ritorno al 4-3-3, modulo impiegato nelle prime uscite stagionali. Al posto di Krunic, potrebbe essere adattato in cabina di regia Reijnders, con l'inserimento di uno tra Musah e Pobega nel ruolo di mezzala a completare il reparto con Loftus-Cheek. L'alternativa è Adli, che fin qui, dal suo arrivo a Milano, ha visto il campo con il contagocce. Il francese, già nel precampionato, è stato provato in quella posizione e adesso potrebbe giocarsi le sue chance in gare ufficiali.

Queste, nel dettaglio, le due possibili soluzioni: