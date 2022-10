Milan, una novità con il Monza: cosa ha in mente Pioli

Una vittoria sofferta, ma preziosissima. Il Milan, nell'ultimo turno di campionato, ha espugnato per 1-2 il Bentegodi di Verona grazie ad un gol nel finale di Tonali al termine di una prestazione non certo scintillante, ma che ha comunque permesso ai rossoneri di portarsi a casa il terzo successo consecutivo. Gli uomini di Pioli, contro gli scaligeri, non sono apparsi brillanti dal punto di vista atletico, risentendo, probabilmente, dei numerosi impegni ravvicinati di questo periodo. Proprio per questo motivo il tecnico, in vista della prossima gara contro il Monza, sta pensando ad una novità di formazione.

Giroud verso la panchina, occasione per Origi?

Pioli, in questi giorni, starebbe infatti riflettendo sulla possibilità di concedere, almeno inizialmente, un turno di riposo ad Olivier Giroud, reduce, tra club e Nazionale, da ben quattordici partite consecutive da titolare. Un tour de force che il francese, che lo scorso 30 settembre ha spento 36 candeline, starebbe iniziando a pagare. Contro i brianzoli, quindi, dal primo minuto potrebbe esserci spazio per uno tra Divock Origi ed Ante Rebic, entrambi ormai pienamente recuperati dopo i problemi fisici accusati nelle scorse settimane. Soluzione che intriga parecchio il tecnico è quella di lanciare l'ex Liverpool, fin qui mai titolare in stagione. Per il belga, in campo fin qui soltanto per alcuni spezzoni, sarebbe la grande occasione per andare a caccia del primo gol con la maglia del Milan.

Altre novità, in ogni caso, sono attese anche negli altri reparti: in porta potrebbe rivedersi Maignan, che è ormai sulla via del completo recupero dopo il problema accusato al polpaccio in Nazionale, mentre sulla trequarti scalpita per un posto De Ketelaere, che ha smaltito il risentimento muscolare che lo ha costretto ai box nei giorni scorsi.