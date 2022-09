Milan, chi al posto di Leao contro il Napoli? Le idee di Pioli

Un'assenza pesantissima, quella con cui dovrà fare i conti Stefano Pioli nel big match contro il Napoli, in programma domenica 18 settembre alle 20.45 a San Siro. Il tecnico del Milan sarà infatti privo di Leao, fermato dal giudice sportivo per una giornata in seguito al cartellino rosso rimediato nella sfida di Marassi contro la Sampdoria, terminata sul punteggio di 2-1 in favore del Diavolo. Il portoghese è probabilmente l'uomo di maggior talento nello scacchiere rossonero, uno di quei giocatori capaci, con un guizzo, di risolvere da soli le partite. Ecco perché per Pioli, non averlo a disposizione, rischia di essere un enorme handicap.

Leao squalificato, le possibili soluzioni per sostituirlo

L'allenatore del Milan, in questi giorni, ha lavorato alle possibili soluzioni alternative in assenza di Leao. La prima, quella più naturale, è l'inserimento sulla sinistra di Saeleamekers (con Messias a destra) ed il mantenimento del 4-2-3-1, modulo su cui ha fin qui fatto affidamento Pioli. Il belga, in questo avvio di stagione, sta vivendo un buon momento di forma, come dimostrano le reti segnate in Champions League contro Salisburgo e Dinamo Zagabria.

Attenzione, però, perché il tecnico potrebbe anche optare per altre soluzioni che prevedono un cambio di modulo. Pioli, per il match contro gli azzurri, starebbe infatti valutando la possibilità di affidarsi al doppio trequartista con il passaggio ad un 4-3-2-1: in questo caso, ad agire alle spalle di Giroud, sarebbero De Ketelaere e Diaz, con uno tra Pobega e Krunic inserito in mezzo al campo al fianco di Tonali e Bennacer. Da non escludere neanche il passaggio al 4-3-3: fuori, in questa circostanza, rimarebbero sia De Ketelaere che Diaz, con Saelemaekers e Messias ad agire larghi nel tridente offensivo.