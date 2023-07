Milan, come giocherà con i nuovi acquisti: le due soluzioni di Pioli

Manca soltanto l'ufficialità, ma Samuel Chukwueze può considerarsi ormai un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri, nelle scorse ore, hanno infatti trovato l'accordo con il Villarreal per l'acquisto del cartellino dell'esterno nigeriano sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Un innesto che si aggiunge a quelli già formalizzati nelle settimane precedenti di Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders, Marco Sportiello, Luka Romero, Christian Pulisic e Noah Okafor e che permette a Stefano Pioli di poter usufruire di più alternative nel corso della stagione ormai alle porte.

Milan, come giocherà nella prossima stagione

Il tecnico, in queste prime settimane di lavoro, sta sperimentando con sempre maggior convinzione il 4-3-3, utilizzato anche in occasione della prima amichevole prestagionale contro il Lumezzane. Un sistema di gioco che, sulla carta, permette di sfruttare al meglio le caratteristiche di tutti i nuovi arrivati. L'alternativa, invece, rimane il 4-2-3-1, già impiegato da Pioli nelle sue precedenti stagioni in rossonero.

Punto fermo, quindi, la linea difensiva a quattro, che dovrebbe essere composta da Calabria, Tomori, Thiaw (al momento avanti a Kalulu nelle gerarchie) ed Hernandez. In caso di centrocampo a tre, ci sarebbe spazio per Loftus-Cheek e Reijnders ai lati di Krunic, con il tridente offensivo composto poi da Pulisic, Giroud e Leao. Se invece Pioli dovesse optare per il 4-2-3-1, sacrificato in mezzo al campo sarebbe Krunic, mentre sulla trequarti Pulisic verrebbe verosimilmente spostato in posizione più centrale per lasciar spazio sulla corsia destra a Chukwueze. Senza dimenticare la carta Okafor, che può adattarsi a ricoprire tutti i ruoli offensivi.

Queste, nel dettaglio, le due possibili soluzioni: