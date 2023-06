Milan, come giocherebbe con gli obiettivi di mercato: l'ipotetica formazione

Definiti gli acquisti di Ruben Loftus-Cheek e di Luka Romero, per i quali manca soltanto l'annuncio ufficiale, il Milan continua nel suo lavoro sul mercato per rinnovare profondamente l'organico da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli. I rossoneri, in particolare, stanno concentrando le loro attenzioni sui reparti di centrocampo e attacco, dove saranno numerosi i cambiamenti rispetto alla passata stagione. Per quanto riguarda la linea mediana, il Diavolo sta cercando di stringere i tempi per Yunus Musah, statunitense classe 2002 del Valencia, e Tijjani Reijnders, olandese classe 1998 dell'Az Alkmaar (più sullo sfondo la pista che porta a Davide Frattesi, sul quale in pole position pare essere l'Inter). Per la trequarti, invece, i nomi caldi sono quelli di Christian Pulisic, in uscita dal Chelsea, e Samuel Chukwueze, nigeriano oggi in forza al Villarreal. In attacco occhi puntati su Alvaro Morata e Gianluca Scamacca.

L'ipotetica formazione

Nei progetti della dirigenza rossonera, dunque, l'ipotetica formazione tipo della prossima stagione è piuttosto chiara. La linea difensiva a protezione di Maignan sarebbe praticamente identica a quella del passato torneo, con Thiaw più di Kalulu e Kjaer a comporre la coppia centrale con Tomori e Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne. Tanti cambiamenti, invece, dalla metà campo in su. In mediana ci sarebbe spazio per due tra Loftus-Cheek, Reijnders e Musa (con i primi due favoriti), mentre sulla trequarti, insieme all'inamovibile Leao, via libera alla tecnica di Pulisic e alla rapidità di Chukwueze. Per il ruolo di prima punta, invece, Morata o Scamacca si contenderebbero il posto con Giroud. Soltanto ipotesi, al momento, che la dirigenza del Milan, però, spera possano diventare presto realtà.

Questa, nel dettaglio, l'ipotetica formazione tipo: