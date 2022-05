Da Ibrahimovic a Pato, così giocava l'ultimo Milan che conquistò lo scudetto: la formazione

Domenica 22 maggio. Questa la data cerchiata in rosso sul calendario dai tifosi del Milan. Gli uomini di Pioli, quel giorno, faranno visita al Mapei Stadium al Sassuolo nell'ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022: in caso di risultato positivo, il Diavolo conquisterebbe quello scudetto che, nella Milano rossonera, manca da ben undici anni. Era infatti il 2011 quando il Milan, allora guidato in panchina da Massimiliano Allegri, si laureò campione d'Italia per l'ultima volta, con i rossoneri che precedettero in classifica l'Inter. Una squadra, quella di allora, ricca di campioni, meno "operaia" rispetto a quell'attuale.

Milan, la formazione che vinse lo scudetto nel 2011

Basta infatti dare un'occhiata a quella che era la formazione tipo di quel Milan per rendersi conto dei valori tecnici in campo. Al centro della difesa, a formare una coppia pressoché insuperabile, c'erano Nesta e Thiago Silva, con le corsie esterne presiedute invece da Abate ed Antonini, che, proprio in quegli anni, stavano vivendo il momento di maggior splendore della propria carriera. In mezzo al campo, ad illuminare la manovra, c'era un certo Andrea Pirlo, affiancato dalla corsa e la cattiveria agonistica di Gattuso e dal talento di Seedorf. In attacco, poi, la grande stella Zlatan Ibrahimovic, affiancato da Robinho e Pato, brasiliani tutto estro e fantasia. Un tridente da 42 gol, equamente divisi (14 gol a testa). E le alternative, in tutti i ruoli, non erano da meno, con i vari Boateng, Cassano, Van Bommel, Flamini e Zambrotta pronti, quando chiamati in causa, a dare il proprio contributo.

La formazione tipo del Milan 2010/2011

(4-3-1-2): Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Antonini; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Robinho; Pato, Ibrahimovic. All. Allegri