Milan, i tre dubbi di Pioli in vista dell'Udinese

Mancano soltanto due giorni al debutto ufficiale in stagione del Milan. I rossoneri, campioni d'Italia in carica, ospiteranno sabato 13 agosto a San Siro l'Udinese nella prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Un match in cui il Diavolo andrà a caccia dell'intera posta in palio, così da iniziare al meglio il torneo e rinfocolare ulteriormente l'entusiasmo, già travolgente, della tifoseria. Pioli, in queste ore, sta preparando la gara in ogni minimo dettaglio, lavorando alle soluzioni tattiche per spezzare le resistenze della formazione friulana, che si presenterà al Meazza vogliosa di cogliere un risultato a sorpresa.

I tre dubbi di Pioli

Pioli, che per la partita contro l'Udinese sarà privo di Tonali, messo ko da un problema all'inguine accusato nel corso dell'amichevole giocata contro il Vicenza lo scorso sabato, è alle prese con tre dubbi. Il primo riguarda proprio il sostituto dell'ex centrocampista del Brescia, con Krunic e Pobega a contendersi una maglia al fianco di Bennacer. Al momento in pole position pare il bosniaco, apprezzato dal tecnico per la sua grande duttilità tattica.

Altro dubbio che Pioli scioglierà solamente in extremis è quello relativo all'impiego dal primo minuto o meno di Charles De Ketelaere. Il belga ha impressionato nei primi allenamenti in rossonero, ma il tecnico, almeno inizialmente, potrebbe puntare su Brahim Diaz, che conosce meglio i meccanismi di gioco rossoneri. In questo caso per l'ex Bruges ci sarebbe spazio a partita in corso.

Pioli, infine, deve ancora decidere chi giocherà dal primo minuto al centro dell'attacco. Olivier Giroud, nei giorni scorsi, ha accusato un piccolo problema che lo ha costretto ad allenarsi a parte, ma oggi è recuperato. La sua condizione fisica, tuttavia, potrebbe non essere al 100%, con l'allenatore che potrebbe quindi puntare su Ante Rebic, apparso in grande spolvero in questo precampionato.