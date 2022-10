Milan, i tre dubbi di Pioli per Verona

Dimenticare il ko con il Chelsea in Champions League e proseguire nella sua marcia in campionato. Questo l'obiettivo del Milan, che domenica 16 ottobre, alle 20.45, farà visita al Verona, sulla cui panchina, dopo l'esonero di Cioffi, esordirà Salvatore Bocchetti. I rossoneri, al momento a -3 dal primo posto occupato dal Napoli, vogliono conquistare l'intera posta in palio al Bentegodi, malgrado le numerose assenze. Per questo motivo Stefano Pioli sta preparando nei minimi dettagli la sfida con i gialloblù, con il tecnico, tuttavia, ancora alle prese con alcuni dubbi.

I tre dubbi di Pioli

In attacco, causa il lungo stop di Ibrahimovic e gli infortuni che hanno colpito Origi e Rebic, a tirare la carretta fin qui è sempre stato Olivier Giroud. Pioli, quindi, starebbe pensando di dare un po' di riposo al francese, pronto eventualmente ad entrare a gara in corso. Una scelta che il tecnico non farebbe però a cuor leggero, considerate le ampie garanzie date fino a questo momento dall'ex centravanti del Chelsea.

Altro dubbio di Pioli è quello relativo alla corsia destra offensiva, dove a contendersi la maglia sono Krunic ed il rientrante Messias. Il bosniaco pare in leggero vantaggio sul brasiliano, ma l'ex Crotone potrebbe dare all'attacco rossonero quella rapidità in più capace di creare scompiglio nella retroguardia del Verona.

Un dubbio, infine, anche in difesa. Certi del posto, nel reparto, sono Kalulu, Tomori ed Hernandez, con l'ultima maglia contesa da Gabbia e Dest: se a spuntarla dovesse essere il primo, Kalulu sarà dirottato sulla corsia di destra, altrimenti spetterà all'ex Barcellona ricoprire il ruolo di terzino.