Una sconfitta sanguinosa, quella subìta in Champions League contro il Borussia Dortmund, ma adesso, per il Milan, è il momento di tornare a concentrarsi sul campionato. I rossoneri, terzi in classifica a -6 dall'Inter capolista, ospiteranno sabato 2 dicembre alle 20.45 il Frosinone nella gara valevole per la 14esima giornata. Una sfida non priva di insidie, dato che i ciociari sono fin qui una delle rivelazioni del torneo. Il Diavolo, però, non può permettersi passi falsi se non vuole perdere ulteriore contatto dalla vetta.

Milan-Frosinone, le scelte di Pioli

Difesa in emergenza per Stefano Pioli. Il Milan, durante la gara con il Borussia Dortmund, ha infatti perso Thiaw (per lui rientro in campo previsto soltanto nel 2024), con il tedesco che va ad aggiungersi alla lista degli indisponibili a Kjaer, Kalulu, Pellegrino e Caldara. Al fianco di Tomori, quindi, potrebbe esserci spazio per il Primavera Simic (l'alternativa è Krunic), con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne. In mezzo al campo il tandem formato da Musah e Reijnders, con Chukwueze, Loftus-Cheek e Pulisic ad agire alle spalle dell'unica punta Jovic (out per squalifica Giroud).

Milan-Frosinone, le scelte di Di Francesco

Di Francesco, dall'altra parte, sarà privo di Marchizza e Lirola, con la linea difensiva che sarà quindi formata da Monterisi, Okoli, Romagnoli e Oyono. A centrocampo ballottaggio Mazzitteli-Bourabia per affiancare Barrenechea, mentre sulla linea dei trequartisti agiranno Soulé, Reinier e Ibrahimovic. Cheddira favorita su Cuni per il ruolo di punta centrale.

Milan-Frosinone, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Jovic. All. Pioli

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. All. Di Francesco

Milan-Frosinone, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Frosinone, in programma sabato 2 dicembre alle 20.45 a San Siro e valevole per la 14esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver