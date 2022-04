Milan - Genoa 2-0: tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Il Milan ritrova la vitotria: a San Siro il Genoa va ko(2-0): decisivi Leao all'11' del primo tempo e Messias a tre minuti dal 90'.

I rossoneri rispondono all'Inter e tornano al primo posto in classifica con 71 punti (nerazzurri secondi a 69, ma con la gara contro il Bologna da recuperare). Pioli tiene la porta inviolata: è il sesto cleen sheat consecutivo in campionato del Diavolo.

Vittoria importante per la corsa scudetto e per ritrovare la fiducia in zona gol dopo i due pareggi senza reti con Bologna e Torino.

Ora per i rossoneri c'è il derby di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter (andata 0-0). Per Blessin, fermo a 22 punti, è invece la terza sconfitta di fila. Il suo Genoa scivola inesorabilmente verso la B.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia (30' st Krunic), Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer (41' st Brahim Diaz); Saelemaekers (17' st Messias), Kessie, Leao (41' st Ballo-Toure); Giroud (17' st Rebic). A disposizione: Tatarusanu, Calabria, Bakayoko, Brahim Diaz, Maldini, Rebic, Lazetic. Allenatore: Pioli

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani (47' st Hernani), Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban (10' st Melegoni), Amiri (28' st Gudmundsson), Frendrup (28' st Yeboah); Piccoli (10' st Destro). A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Ghiglione, Maksimovic, Portanova. Allenatore: Blessin

ARBITRO: Chiffi

MARCATORI: 11' pt Leao (M), 42' st Messias (M)

NOTE: Ammoniti: Tonali (M); Yeboah, Gudmundsson (G); Recupero: 3' pt, 3' st.

Milan - Genoa 2-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Milan - Genoa 2-0 giocata venerdì 15 aprile sono disponibili su Sky Sport