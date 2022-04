Milan-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Momento difficile per il Milan. I rossoneri, nelle ultime due gare, hanno raccolto solamente due pareggi a reti bianche contro Bologna e Torino, mettendo così a rischio il primo posto. Il Diavolo ha infatti adesso solamente due punti di vantaggio su Napoli e Inter, con i nerazzurri che viaggiano con una partita in meno. Ecco perché gli uomini di Pioli, nella gara contro il Genoa valevole per la 33esima giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 21 di venerdì 15 aprile), non possono permettersi di sbagliare.

Vietato fallire, però, anche per il Genoa. I liguri, reduci da due ko consecutivi, si trovano infatti in piena zona retrocessione, a -3 dal quartultimo posto occupato dal Cagliari. I rossoblù, quindi, si presenteranno a San Siro affamati di punti e venderanno cara la pelle per cercare di strappare un risultato positivo.

Milan-Genoa, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Genoa, dovrà fare nuovamente a meno di Ibrahimovic, messo ko da un problema al ginocchio sinistro. Nel 4-2-3-1 rossonero ci sarà quindi ancora spazio per Giroud al centro dell'attacco, con il francese sostenuto alle sue spalle da Saelemaekers (in vantaggio su Messias), Kessie e Leao. In mezzo al campo il tandem formato da Tonali e Bennacer, mentre in difesa toccherà a Kalulu comporre la coppia centrale con Tomori. I terzini saranno Calabria a destra ed Hernandez a sinistra, tra i pali Maignan.

Milan-Genoa, le scelte di Blessin

Blessin, dall'altra parte, dovrà fare a meno degli infortunati Vanheusden, Czyborra, Cambiaso, Buksa, Rovella e Bani. Modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Portanova, Melegoni ed uno tra Gudmundsson e Amiri alle spalle dell'unica punta Mattia Destro. A centrocampo Badelj e Sturaro, mentre la linea difensiva sarà formata da Hefti, Ostigard, Maksimovic e Vasquez. In porta Sirigu.

Milan-Genoa, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova, Amiri, Melegoni; Destro. All. Blessin

Milan-Genoa, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Genoa sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.