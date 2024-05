Dove vedere Milan-Genoa in tv: le probabili formazioni

Con il piazzamento Champions già matematicamente conquistato, per il Milan, adesso, l'obiettivo è difendere il secondo posto. I rossoneri, al momento, hanno cinque lunghezze di vantaggio sulla Juventus, fermata sullo 0-0 allo Stadium nel turno precedente. Un margine che la formazione di Pioli tenterà di mantenere quanto meno inviolato nella gara contro il Genoa, in programma domenica 5 maggio alle 18 a San Siro e valevole per la 35esima giornata del campionato di serie A. Una sfida contro una formazione tranquilla, dato che i rossoblù hanno già chiuso la pratica salvezza e galleggiano al 12esimo posto della classifica.

Milan-Genoa, le scelte di Pioli

Pioli, per il match contro il Genoa, sarà privo degli squalificati Calabria e Musah e degli infortunati Maignan (in porta al suo posto Sportiello) e Loftus-Cheek, mentre torneranno a disposizione Hernandez e Tomori, che completeranno la linea difensiva con Florenzi e Gabbia. A centrocampo Adli è in vantaggio su Bennacer per affiancare Reijnders, mentre sulla trequarti ci sarà spazio per Chukwueze insieme a Pulisic e Leao. Giroud il terminale offensivo.

Milan-Genoa, le scelte di Gilardino

Gilardino, dall'altra parte, si affiderà al collaudato 3-5-2, con Gudmundsson e Retegui a comporre il tandem d'attacco. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Thorsby e Frendrup ad agire da mezzali, corsie esterne presidiate da Sabelli e Martin. In difesa, a protezione di Martinez, il terzetto formato da Vogliacco, De Winter e Vasquez.

Milan-Genoa, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. All. Pioli

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui, All. Gilardino

Milan-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Genoa, in programma domenica 5 maggio alle 18 a San Siro e valevole per la 35esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.