Milan, i tre giocatori chiave per la conquista dello scudetto

Un mezzo passo falso che rischia di rimescolare tutto al vertice della classifica. Il Milan, contro il Bologna, non è andato oltre lo 0-0 a San Siro, permettendo a Napoli ed Inter, rispettivamente vincenti contro Atalanta e Juventus, di accorciare le distanze. I partenopei si sono portati ad appena una lunghezza dal Diavolo, mentre i nerazzurri sono saliti a -4, ma con una gara in più da giocare. In questo finale di stagione, quindi, i rossoneri non possono più permettersi passi falsi se non vogliono compromettere la propria corsa scudetto.

La conquista del tricolore, per la formazione di Stefano Pioli, passerà anche dal rendimento che sarà offerto in queste ultime giornate dai giocatori più determinanti: ecco chi, più degli altri, potrebbe risultare decisivo.

I tre giocatori chiave per il finale di stagione

Hernandez

La sua spinta sulla corsia mancina è uno dei principali punti di forza di questo Milan. Stiamo ovviamente parlando di Theo Hernandez, il quale, con il rendimento offerto in maglia rossonera, ha saputo ormai conquistarsi un posto in pianta stabile con la Nazionale francese. L'ex Real Madrid è un'arma potenzialmente letale, uno di quei pochi giocatori capaci di creare la superiorità numerica. Pioli, in questo finale di stagione, avrà bisogno dei suoi assist e, perché no, di qualche suo gol.

Tonali

In questa stagione ha compiuto un enorme salto di qualità, al quale Sandro Tonali è chiamato ad aggiungere un ulteriore step in questo finale di campionato. L'ex Brescia è il tassello fondamentale del centrocampo rossonero e dal suo rendimento passeranno buona parte delle speranze del Diavolo.

Ibrahimovic

Una stagione tormentata da continui guai fisici, che ne hanno condizionato il rendimento e che lo stanno facendo riflettere sul futuro, ma Zlatan Ibrahimovic vuole chiudere l'annata da protagonista. Chiamato ad una sorta di staffetta con Olivier Giroud, lo svedese può cambiare le sorti di qualsiasi match in un istante con le sue giocate. Pioli, in questi ultimi impegni, ha bisogno di lui per andare a caccia dello scudetto.