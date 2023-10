Milan, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

Vittoria e primo posto in solitaria. Un ultimo turno di campionato da incorniciare per il Milan, che, con l'affermazione per 1-0 sul campo del Genoa ed il contemporaneo pareggio dell'Inter contro il Bologna, si è portato in vetta alla classifica di serie A. I rossoneri, in particolare, hanno saputo reagire con carattere alla pesante sconfitta nel derby dello scorso 16 settembre: da allora gli uomini di Pioli, in campionato, hanno infatti raccolto soltanto vittorie subendo appena una rete. Un cambio di marcia che fa ben sperare i tifosi del Diavolo, che sognano di tornare sul tetto d'Italia.

I giocatori del Milan convocati in Nazionale

La Serie A, nel prossimo weekend, osserverà un turno di pausa a causa degli impegni delle Nazionali. Dodici i giocatori del Milan chiamati a rappresentare il proprio Paese, alcuni dei quali faranno ritorno a Milanello soltanto pochi giorni prima della partita contro la Juventus, in programma il prossimo 22 ottobre. Questo, nel dettaglio, l'elenco completo dei convocati rossoneri: