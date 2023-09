Milan, Giroud in dubbio per il derby: l'eventuale sostituto

L'inizio di stagione, per il Milan, è stato dei migliori. I rossoneri, nelle prime tre giornate di campionato, hanno conquistato altrettante vittorie portandosi al comando della classifica a pari merito con l'Inter. E proprio i nerazzurri saranno i prossimi avversari del Diavolo in un derby che, malgrado il torneo sia soltanto alle sue fasi iniziali, promette già scintille. Una sfida in cui Stefano Pioli, tuttavia, rischia di dover fare a meno di uno dei suoi uomini migliori: Olivier Giroud. Il centravanti francese, nel corso della gara giocata con la sua Nazionale contro l'Irlanda, è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di una distorsione alla caviglia. Le sue condizioni, seppur non particolarmente preoccupanti, verranno monitorate dallo staff giorno dopo giorno con la speranza che l'attaccante possa essere regolarmente a disposizione per la stracittadina.

Il possibile sostituto di Giroud

In caso di forfait di Giroud, sono essenzialmente due le alternative su cui può contare Pioli: Luka Jovic e Noah Okafor. Il serbo, arrivato dalla Fiorentina durante l'ultimo giorno di mercato, non si è però ancora mai allenato con il gruppo e questo, al momento, fa propendere l'ago della bilancia da parte dello svizzero. L'ex Salisburgo non è un vero e proprio centravanti, ma all'occorenza può adattarsi a giocare nel ruolo di prima punta. E proprio questa sembra essere l'intenzione di Pioli se Giroud, già autore di quattro reti in campionato, dovesse alzare bandiera bianca.