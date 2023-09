Milan, come stanno Giroud e Kalulu: il punto sugli infortunati

Cresce l'attesa per il derby della Madonnina, in programma sabato 16 settembre alle 18 a San Siro. Un appuntamento al quale Inter e Milan si presenteranno appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno, con 9 punti conquistati nelle prime tre giornate. In casa rossonera, tuttavia, c'è apprensione sul fronte infortunati: il tecnico Stefano Pioli, già certo di dover fare a meno di Tomori, fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata contro la Roma, deve infatti fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di Giroud e Kalulu.

Le condizioni di Giroud e Kalulu

Giroud, nel corso della partita giocata contro la sua Nazionale contro l'Irlanda, ha riportato una distorsione alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. L'attaccante è già tornato in Italia da qualche giorno e sta seguendo un lavoro personalizzato a Milanello. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e c'è fiducia per un pieno recupero in vista della sfida con l'Inter, anche se saranno necessarie ulteriori verifiche a ridosso del match.

Maggiore incertezza, invece, sul conto di Kalulu. Il difensore si sottoporrà agli esami strumentali del caso nella giornata di giovedì e soltanto allora si potrà valutare con esattezza l'entità del suo infortunio. Ad oggi, tuttavia, un suo impiego contro l'Inter pare improbabile, con Kjaer che si candida quindi per una maglia da titolare al centro della difesa al fianco di Thiaw.