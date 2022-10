Milan, emergenza per la Juventus: il punto sugli infortunati

Dimenticare subito il pesante ko per 3-0 di Stamford Bridge contro il Chelsea e riprendere la propria marcia. Questo l'obiettivo del Milan, che, dopo l'impegno europeo in casa dei Blues, è atteso adesso dal big match di campionato contro la Juventus, in programma sabato 8 ottobre a San Siro. Una gara in cui il Diavolo vorrà andare a caccia dei tre punti per rimanere in scia della testa della classifica, al momento occupata da Napoli e Atalanta con i loro 20 punti. Per la sfida contro i bianconeri, tuttavia, il tecnico Stefano Pioli dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili.

Il punto sull'infermeria

Oltre ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi, il cui rientro in campo è atteso solamente nel 2023, il Milan sarà privo di diversi titolari per la gara di sabato. Ai box Maignan, alle prese con una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro ed il cui obiettivo è tornare a disposizione per la partita contro il Monza del 22 ottobre, Kjaer, messo ko da una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, Saelemaekers, che ha riportato una lesione parziale del legamento collaterale mediale, e Calabria, che si vedrà solamente ad anno nuovo dopo la lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra riportata durante il match di Empoli.

Chi tornerà a disposizione è invece Theo Hernandez, che ha smaltito il problema muscolare accusato nelle scorse settimane e che è pronto a riprendere il suo posto sulla corsia sinistra di difesa. Arruorabile anche Divock Origi, che sembra essersi lasciato alle spalle i guai che lo hanno tormentato nell'ultimo periodo, mentre rimane in dubbio Messias, costretto a saltare l'impegno di Empoli a causa di un risentimento muscolare.