Milan, il punto sugli infortunati: chi rientra dopo la sosta

Riprenderà dalla sfida di San Siro contro la Roma del 6 gennaio il cammino del Milan. I rossoneri, reduci dalla vittoria per 4-2 sul campo dell'Empoli prima della sosta natalizia e al secondo posto della classifica a -4 dall'Inter capolista, affronteranno i giallorossi in un match da non fallire per tenere ancora in vita le speranze scudetto. Una gara in cui Stefano Pioli non potrà contare su Ballo-Touré, Kessie e Bennacer, convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d'Africa 2022, che prenderà il via il 9 gennaio per concludersi il 6 febbraio. Per il tecnico, a pochi giorni dalla ripresa della stagione, arrivano però buone notizie dall'infermeria.

Milan, il punto sugli infortunati

Il primo sorriso, per Pioli, arriva da Davide Calabria. Il difensore, out dallo scorso 7 novembre a causa di una lesione muscolare, ha finalmente smaltito l'infortunio ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Certa, quindi, la sua disponibilità per la partita contro la Roma. Sulla via del recupero anche Ante Rebic, che si è allenato sul campo, e Rafael Leao, che ha svolto l'ultima sessione di allenamento in palestra. Entrambi, salvo imprevisti, dovrebbero tornare in gruppo nei prossimi giorni ed essere così convocabili per il match contro i giallorossi.

Osservato speciale, infine, Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha saltato la gara di Empoli a causa di un sovraccarico al ginocchio, con le sue condizioni che verranno monitorate di giorno in giorno. Anche per lui, comunque, si respira ottimismo, con l'attaccante che potrebbe tornare ad allenarsi in campo il 2 gennaio così da mettere nel mirino la partita contro la formazione di José Mourinho.