Milan, chi rientrerà dopo la sosta: il punto sugli infortunati

Una sconfitta che ha lasciato tanto amaro in bocca, quella subita dal Milan nell'ultimo turno di campionato. I rossoneri, domenica sera, sono stati superati per 1-2 dal Napoli, che hanno espugnato San Siro grazie alle reti di Politano dal dischetto e Simeone (vano, per il Diavolo, il momentaneo pari di Giroud). Un ko che ha costretto gli uomini di Pioli a veder fuggire via la vetta della classifica, occupata proprio dai partenopei insieme all'Atalanta e adesso distante tre lunghezze. Ecco perché Maignan e compagni saranno chiamati subito a reagire al ritorno in campo dopo la pausa per le Nazionali.

Il punto sugli infortunati

Per trovare subito il riscatto, Stefano Pioli spera di poter recuperare qualche giocatore già a partire dalla partita del 1 ottobre contro l'Empoli. Per quella data dovrebbero tornare a disposizione Ante Rebic e Divock Origi, costretti ai box nelle ultime settimane a causa di alcuni problemi fisici. Il rientro del croato e del belga permetterà al tecnico di avere più frecce al proprio arco, potendo eventualmente concedere un po' di riposo ad Olivier Giroud, che fin qui ha sempre tirato la carretta.

Regolarmente a disposizione ci sarà anche Davide Calabria, costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la ripresa nel match contro il Napoli per un problema al flessore: gli esami a cui si è sottoposto il giocatore nelle scorse ore hanno infatti escluso lesioni muscolari. Out, invece, Theo Hernandez, che ha riportato uno stiramento del lungo adduttore destro. Certa la sua assenza per la gara contro Empoli, qualche speranza in più per rivederlo contro il Chelsea in Champions League o, eventualmente, contro la Juventus l'8 ottobre.