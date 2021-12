Milan, con l'Udinese a caccia del tris: il punto sugli infortunati

Lasciarsi alle spalle l'amarezza per l'eliminazione dalla Champions League e difendere il primato il campionato. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 11 dicembre, alle 20.45, farà visita all'Udinese nella gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Un match nel quale i rossoneri, dopo quelle con Genoa e Salernitana, andranno a caccia della terza vittoria consecutiva per respingere gli assalti di Inter, Napoli e Atalanta, impegnate rispettivamente contro Cagliari, Empoli e Verona, ed avvicinarsi alla conquista del titolo di campione d'inverno.

Milan, il punto sugli infortunati

Nel frattempo, dall'infermeria, arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Samu Castillejo, ai box dalla gara di fine ottobre contro il Bologna a causa di una lesione al flessore della coscia sinistra, è infatti ormai recuperato ed è tornato a lavorare in gruppo. Un'arma in più a disposizione per il tecnico, che potrebbe concedere allo spagnolo uno spezzone di gara nel corso della ripresa. Stanno invece proseguendo con il lavoro differenziato i vari Calabria, Rebic, Giroud e Leao, con gli ultimi due che, al momento, sembrano i più vicini al rientro. Entrambi, però, dovrebbero essere ancora ai box per la partita contro l'Udinese: sia il francese che il portoghese sperano di potersi rimettere a disposizione per il big match contro il Napoli, in programma domenica 19 dicembre a San Siro.