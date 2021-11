Milan - Inter 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Finisce in pareggio il derby della Madonnina, in un match davvero divertente e pieno di occasioni tra due squadre davvero di grande valore. Il Milan resta in vetta appaiato al Napoli, fermato sul pari dal Verona, mentre l'Inter non vince il primo big match dell'era Inzaghi e resta a -7 dai rossoneri.

All'8' si sblocca la partita: Kessiè perde palla dentro l’area dopo un grave errore dovuto alla troppa sicurezza, stende Calhanoglu che dal dischetto segna esultando in faccia ai suoi ex tifosi. Al 17’ calcio di punizione da parte di Tonali, Tomori svetta e colpisce De Vrij: autorete, Handanovic beffato: 1-1. I nerazzurri potrebbero rimettere il muso avanti, ma Lautaro sbaglia un secondo rigore, ipnotizzato da Tatarusanu.

Articolo su Milano Today

Il tabellino

Marcatori: 11' pt rig. Calhanoglu (Inter), 16'pt aut. De vrij (Int).



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré (dal 1' st Kalulu); Tonali (dal 25' st Bennacer), Kessié; Brahim Diaz (dal 13' st Saelemaekers), Krunic (dal 38' st Bakayoko), Leao (dal 13' st Rebic); Ibrahimovic. A disposizione: Mirante, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Bakayoko, Saelemaekers, Giroud, Maldini, Pellegri, Rebi?. All. Pioli.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (dal 38' st Dimarco) ; Darmian (dal 30' st Dumfries), Barella (dal 24' st Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko (dal 30' st Correa)., Lautaro (dal 38' st Sanchez). A disposizione: Radu; Ranocchia; Dimarco; Kolarov; Dumfries; D'Ambrosio; Gagliardini; Sensi; Vecino; Vidal; Correa; Sanchez. All. Inzaghi.



Arbitro: Doveri.



Ammoniti: 26' pt Ballo-Toure (Mil).

Milan - Inter 1-1: dove vedere gol e highlights