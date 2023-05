Milan-Inter, sterilità rossonera e superiorità nerazzurra: cosa ha detto il primo round del derby Champions

Un piede (e forse anche qualcosa in più) in finale. Sì, perché il 2-0 conquistato dall'Inter nell'infuocato derby con il Milan nell'andata della semifinale di Champions League indirizza in maniera chiara il doppio confronto. E diciamolo, il divario tra le due formazioni, per quanto visto in campo, in particolar modo nel primo tempo, avrebbe potuto essere ancor più ampio. Perché non solo gli uomini di Simone Inzaghi hanno bucato Maignan per due volte nei primi undici minuti, ma hanno anche colpito un clamoroso palo con Calhanoglu (già, proprio lui, il fischiatissimo ex) e collezionato azioni su azioni, oltre a guadagnarsi un calcio di rigore poi però revocato (correttamente) con il Var. Ed il Diavolo, nella prima frazione, è rimasto costantemente all'angolo, come un pugile frastornato ed incapace di reagire.

Nella ripresa, poi, qualcosa è cambiato. Merito del Milan, certo, che, quanto meno, ha avuto uno scatto di orgoglio, ma anche (e soprattutto) per una scelta tattica ben precisa dell'Inter, che, con il risultato blindato con il doppio vantaggio, ha pensato prevalentemente a gestire la gara, cercando, quando possibile, di far male, come nel corso del primo tempo, in ripartenza. E proprio questo è stato il copione, costante, della gara: i rossoneri a fare uno sterile possesso palla, nerazzurri ad aspettare e ripartire sempre con velocità e qualità. Due modi completamente opposti di leggere la partita, con la strategia di Simone Inzaghi, alla fine, premiata. Così come stavolta è stato premiato il tanto discusso turnover, che, talvolta, ha forse tarpato le ali all'Inter in campionato. Perché a decidere il match, casualmente o meno, sono stati proprio Dzeko e Mkhitaryan, giocatori che il tecnico, già pensando all'euroderby, aveva tenuto preventivamente a riposo nella gara di campionato contro la Roma.

Ora, per Milan e Inter, sarà nuovamente tempo di rimettere la testa al campionato (dove, vista la posizione di classifica non certo tranquilla in chiave Champions per entrambe, sarà vietato fare passi falsi), ma soltanto per pochi giorni. Sì, perché tra meno di una settimana, a San Siro, andrà in scena il secondo atto di una sfida che, per quanto visto in questi primi novanta minuti, sembra già scritta, ma che, almeno così sperano i tifosi rossoneri, potrebbe riservare ancora sorprese.