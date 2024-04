Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming: le probabili formazioni

Un derby che, per l'Inter, potrebbe significare scudetto. I nerazzurri, in caso di vittoria nella stracittadina contro il Milan (gara in programma lunedì 22 aprile alle 20.45 a San Siro), conquistebbero infatti con cinque giornate di anticipo il titolo portandosi a +17 sui rossoneri, primi inseguitori di Lautaro e compagni. Un'occasione che gli uomini di Simone Inzaghi, reduci dal pareggio contro il Cagliari, non vogliono lasciarsi sfuggire: cucirsi sul petto il tricolore proprio di fronte ai cugini darebbe ancor più lustro ad un campionato letteralmente dominato ormai da mesi. Scenario che il Diavolo, eliminato in settimana ai quarti di finale di Europa League dalla Roma, vuole assolutamente evitare per salvare quanto meno l'orgoglio in una stagione che può ormai già definirsi fallimentare.

Milan-Inter, le scelte di Pioli

Pioli, per il derby contro l'Inter, dovrà fare a meno di Thiaw, fermato dal giudice sportivo. A comporre la coppia centrale di difesa al fianco di Tomori, quindi, dovrebbe esserci Gabbia. A centrocampo il tandem formato da Bennacer e Reijnders (iniziale panchina per Adli e Musah), con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao ad agire alle spalle dell'unica punta Giroud. Okafor e Jovic, invece, le armi che il tecnico utilizzerà a partita in corso.

Milan-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Cuadrado, alle prese con un affaticamento muscolare. Lo schieramento nerazzurro sarà quello classico, con Lautaro e Thuram a formare il tandem offensivo. In mezzo al campo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Darmian (favorito su Dumfries) e Dimarco sulle corsie esterne. In difesa Pavard, Acerbi e Bastoni.

Milan-Inter, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Milan-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Inter, in programma lunedì 22 aprile alle 20.45 a San Siro e valevole per la 33esima giornata di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.