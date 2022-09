Milan-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tanta, tantissima attesa per un derby che, malgrado si presenti a stagione appena iniziata, potrebbe già dire molto sul futuro delle due formazioni. Milan e Inter, nella gara in programma sabato 3 settembre alle 18 e valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A, si daranno battaglia per cercare di avere la meglio sugli avversari, così da infliggere ai rivali una "mazzata" a livello morale. Al momento, a guardare dall'alto verso il basso i cugini sono i nerazzurri, che, nelle prime tre partite, hanno conquistato 9 punti, uno in più del Diavolo. La formazione di Stefano Pioli, reduce da un opaco pareggio sul campo del Sassuolo, si presenterà però alla sfida vogliosa di operare il sorpasso in classifica.

Milan-Inter, le scelte di Pioli

Pioli, per il derby contro l'Inter, sarà costretto a fare a meno di Florenzi, che ha accusato un problema fisico nel corso della gara sul campo del Sassuolo, Krunic e del lungodegente Ibrahimovic. Da valutare poi le condizioni di Rebic, mentre dovrebbe tornare regolarmente a disposizione Origi. Modulo di partenza sarà il consolidato 4-2-3-1, con Giroud al centro dell'attacco. Alle spalle del francese certi del posto De Ketelaere e Leao, con l'altra maglia contesa da Messias e Saelemaekers. In mezzo al campo il tandem Bennacer-Tonali, mentre in difesa torna dal primo minuto Kalulu al fianco di Tomori dopo il turno di riposo osservato nel turno infrasettimanale. Terzini Calabria ed Hernandez, Maignan tra i pali.

Milan-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, privo dell'infortunato Lukaku, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Bastoni, che ha accusato qualche linea di febbre. Se l'ex Parma recupererà, toccherà a lui completare il pacchetto difensivo con De Vrij e Skriniar nel 3-5-2 nerazzurro, altrimenti ci sarà spazio per Dimarco con Darmian sulla corsia mancina di centrocampo e Dumfries a destra. In mezzo confermati Barella, Brozovic e Calhanoglu, mentre in attacco è ballottaggio tra Correa e Dzeko per affiancare Lautaro Martinez.

Milan-Inter, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Milan-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.