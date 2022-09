Milan-Inter, il pronostico: chi vincerà il derby?

Un infuocato derby, che promette scintille malgrado il campionato sia soltanto nelle sue fasi iniziali. Sabato 3 settembre, alle 18, si disputerà il derby della Madonnina, che vedrà l'una di fronte all'altra il Milan campione d'Italia in carica e l'Inter. A guardare dall'alto verso il basso i cugini, in questo momento, sono i nerazzurri, che hanno raccolto 9 punti, uno in più dei rossoneri, nelle prime quattro giornate. Ma gli uomini di Stefano Pioli, capaci già nello scorso torneo di sovvertire i pronostici, cercheranno di compiere il sorpasso ai danni della formazione di Simone Inzaghi.

Milan-Inter, come arrivano alla sfida i rossoneri

Un opaco pareggio, quello da cui è reduce il Milan. I rossoneri, nell'ultimo turno, sono stati fermati sullo 0-0 dal Sassuolo e devono ringraziare Mike Maignan, capace di parare un rigore a Berardi nel corso del primo tempo, se al Mapei Stadium non è arrivata addirittura una sconfitta. Il Diavolo, nelle precedenti tre uscite, aveva conquistato due vittorie (entrambe in casa, 4-2 con l'Udinese e 2-0 con il Bologna) ed un pareggio (1-1 a Bergamo contro l'Atalanta). In generale, fin qui, la formazione di Stefano Pioli sembra ancora alla ricerca della miglior condizione.

Milan-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Inter, nell'ultima giornata di campionato, ha superato per 3-1 a San Siro la Cremonese grazie alle reti di Correa, Barella e Lautaro Martinez. Una vittoria che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di lasciarsi alle spalle il brutto ko per 3-1 incassato nel turno precedente sul campo della Lazio. Nelle prime due giornate, invece, i nerazzurri avevano conquistato sei punti battendo in extremis per 2-1 il Lecce in trasferta e travolgendo a San Siro per 3-0 lo Spezia.

Milan-Inter, il pronostico

Una sfida, come da tradizione, aperta ad ogni pronostico. Entrambe le squadre, in questo segmento iniziale di stagione, hanno mostrato alcune fragilità: i rossoneri nella fase offensiva, i nerazzurri in quella difensiva. La squadra di Simone Inzaghi, inoltre, dovrà presentarsi all'appuntamento priva di Romelu Lukaku, costretto ai box da un problema muscolare. Una buona notizia, almeno sulla carta, per il Diavolo, che potrà fare i conti con una minaccia in meno. La sensazione è che sarà un derby all'insegna dell'equilibrio e che, alla fine, potrebbe uscir fuori anche un pareggio.