Milan, la rimonta con l'Inter? Per i bookmakers è missione impossibile

Un 2-0 senza storia, con il risultato che, per quanto visto in campo soprattutto nel corso del primo tempo, avrebbe potuto essere anche più ampio. L'Inter, nella serata di ieri, mercoledì 10 maggio, ha fatto sua la sfida di andata della semifinale di Champions League annichilendo il Milan, apparso confuso ed impotente di fronte alla vivacità nerazzurra. Un doppio vantaggio che gli uomini di Simone Inzaghi, adesso, potranno gestire nella partita di ritorno, in programma il prossimo martedì. Discorso opposto, ovviamente, per il Diavolo, che, per ribaltare l'esito del confronto, sarà chiamato a compiere una vera e propria impresa.

Milan-Inter, le quote sul passaggio del turno

Impresa che, stando alle quote dei bookmakers, appare quasi impossibile. Sì, perché la netta vittoria conquistata dall'Inter nella gara di andata sembra aver scavato un profondo solco tra le due formazioni, con i nerazzurri con un piede già alla finale di Istanbul. Il passaggio del turno della formazione di Stefano Pioli, infatti, si gioca a quote altissime: si va dal 7,50 di Eurobet al 10 di Bwin, passando per il 9,50 di Snai. Praticamente scontata, al contrario, la qualificazione dei nerazzurri, proposta a quote bassissime: 1,05 per Bwin, 1,06 per Snai e 1,09 per Eurobet. E l'Inter, per le agenzie di scommesse qui prese in considerazione, è favorita per conquistare la vittoria anche nel match di ritorno: l'affermazione di Lautaro e compagni nella sfida di martedì è quotata tra 2 e 2,05, quella dei rossoneri tra 3,75 e 3,85. Insomma, per i bookmakers il verdetto è ormai quasi scontato: a volare in finale e a contendersi il trofeo contro una tra Real Madrid e Manchester City saranno gli uomini di Inzaghi.