Milan-Inter, nerazzurri campioni d'Italia nel derby? Cosa dicono i bookmakers

L'occasione, per l'Inter, è quanto mai ghiotta. I nerazzurri, saldamente in testa alla classifica ormai da mesi, hanno l'opportunità di conquistare matematicamente lo scudetto nel derby contro il Milan, in programma lunedì 22 aprile alle 20.45 a San Siro. La formazione di Simone Inzaghi, in caso di vittoria, spingerebbe infatti i rossoneri, secondi in classifica, a -17: un divario che, con sole cinque partite ancora da disputare, diventerebbe incolmabile. E festeggiare il tricolore proprio di fronte ai cugini, per Lautaro e compagni, sarebbe una soddisfazione doppia.

Uno smacco che il Milan, reduce dall'eliminazione ai quarti di finale di Europa League per mano della Roma di De Rossi, vuole assolutamente evitare: per il Diavolo, la cui stagione, complici le premature eliminazioni anche in Champions e Coppa Italia, può definirsi fallimentare, conquistare un risultato positivo nel derby significherebbe salvare quanto meno la faccia, prima del sempre più probabile ribaltone in panchina in estate.

Milan-Inter, le quote

Per i bookmakers l'Inter ha ottime possibilità di conquistare lo scudetto in occasione del derby contro il Milan. Il successo dei nerazzurri, dalle agenzie di scommesse qui prese in esame (Snai, Bwin e Sisal), è infatti quotato tra 1.95 e 1.98, cifra ben inferiore al 3.50-3.75 del segno 1. Quota piuttosto alta anche per il pareggio, quotato tra 3.50 e 3.70.

Queste, nel dettaglio, le quote di Milan-Inter: