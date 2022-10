Milan-Juventus, i tre duelli che decideranno il match

Una partita all'insegna dell'equilibrio. Così si preannuncia Milan-Juventus, gara che si disputerà sabato 8 ottobre alle 18 a San Siro e valevole per l'ottava giornata del campionato di serie A. I rossoneri, che fin qui si sono dimostrati certamente più squadra dei bianconeri, dovranno infatti fare i conti con numerose assenze, mentre gli uomini di Allegri si presenteranno all'appuntamento rinfrancati dalle ultime due vittorie conquistate contro Bologna e Maccabi Haifa. Ecco, quindi, che a fare la differenza potrebbero essere alcuni duelli individuali.

I duelli che decideranno il match

Leao-Danilo

Non c'è dubbio, è Leao il giocatore più determinante in questo Milan. Le sue sgasate sulla sinistra fanno sempre tremendamente male agli avversari, che spesso poco possono di fronte alla straripanza atletica del portoghese. A metterli un freno ci proverà Danilo, chiamato da Allegri a ricoprire il ruolo di terzino destro nel 4-4-2 bianconero.

Vlahovic-Tomori

Se Leao è il giocatore di maggior impatto del Milan, Vlahovic lo è senza dubbio per la Juventus. Il serbo, in questo campionato, ha trovato la via del gol già cinque volte e sa sempre come essere letale appena la difesa avversaria si distrae. A prenderlo in consegna sarà Tomori, il perno della difesa rossonera: un duello che promette scintille.

Tonali-Paredes

Un duello tra registi, quello tra Tonali e Paredes. Dai loro piedi passeranno gran parte delle azioni delle due formazioni: chi sbaglierà meno, chi avrà maggior coraggio nel rischiare la giocata decisiva, chi avrà più personalità nel prendere per mano i propri compagni di squadra darà un contributo determinante alla sua squadra.