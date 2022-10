Milan-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una partita che promette scintille, quella in programma sabato 8 ottobre alle 18 a San Siro e valevole per la nona giornata del campionato di serie A. L'una di fronte all'altra ci saranno infatti Milan e Juventus, formazioni che hanno entrambe bisogno di una vittoria per inseguire i propri obiettivi. I rossoneri, al momento al quarto posto della classifica insieme alla Lazio a quota 17, hanno bisogno dei tre punti per rimanere in scia della vetta della classifica, occupata oggi da Napoli e Atalanta, mentre i bianconeri, soltanto settimi, sono chiamati a dare conferme dopo le ultime due affermazioni contro Bologna e Maccabi Haifa.

Milan-Juventus, le scelte di Pioli

Una lunga lista di assenti, quella con cui dovrà fare i conti Stefano Pioli. Oltre ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi, non saranno infatti della partita Maignan, Kjaer, Calabria, Messias e Saelemaekers, mentre tornano a disposizione Origi e Theo Hernandez. Il francese riprenderà il suo posto sulla corsia di sinistra di difesa nel 4-2-3-1 rossonero completando il reparto con Dest, Kalulu e Tomori. A centrocampo spazio per Bennacer e Tonali, mentre sulla trequarti De Ketelaere e Diaz si contendono una maglia al fianco di Krunic e Leao per supportare l'unica punta Giroud. In porta Tatarusanu.

Milan-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, privo dello squalificato Di Maria, potrebbe affidarsi al 4-4-2, con Milik e Vlahovic a comporre la coppia d'attacco. In mezzo al campo Rabiot ed uno tra Paredes e Locatelli, mentre sulle corsie esterne ci saranno Cuadrado (ma il colombiano è insidiato da McKennie) e Kostic. In difesa coppia centrale formata da Bonucci e Bremer, con Danilo a destra e Alex Sandro (out De Sciglio) a sinistra. Tra i pali Szczesny.

Milan-Juventus, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Milan-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.