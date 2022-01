Milan-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Da una parte le ambizioni scudetto del Milan, dall'altra la rincorsa Champions della Juventus. È una gara che promette spettacolo, quella in programma domenica 23 gennaio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, reduci dal ko interno con lo Spezia in un match contrassegnato dalle polemiche arbitrali, occupano il secondo posto della classifica a due lunghezze di distanza dall'Inter capolista, mentre i bianconeri, rinfrancati dalle vittorie con Roma e Udinese, si trovano a -1 dalla quarta posizione dell'Atalanta. Novanta minuti, quindi, in cui entrambe le squadre andranno a caccia dei tre punti per rilanciare le proprie ambizioni.

Milan-Juventus, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro la Juventus, ritrova Tonali, che ha scontato il turno di squalifica, e Bennacer, al rientro dalla Coppa d'Africa. I due potrebbero comporre il tandem di centrocampo nel 4-2-3-1 rossonero, con l'algerino insidiato però da Krunic e Bakayoko. Sulla linea dei trequartisti Saelemaekers, Diaz e Leao chiamati ad agire alle spalle dell'unica punta Ibrahimovic, con Messias e Giroud pronti ad entrare a partita in corso. In difesa torna Romagnoli, guarito dal Covid: l'ex sampdoriano comporrà la coppia centrale con Kalulu. Terzini Florenzi ed Hernandez, in porta Maignan.

Milan-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Chiesa, per il quale la stagione è già finita dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro riportata durante il match contro la Roma, e Bonucci, alle prese con un affaticamento muscolare. Il modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Morata sostenuto in attacco da Cuadrado, Dybala ed uno tra Bernardeschi e McKennie. In mezzo al campo certo del posto Locatelli, con l'altra maglia contesa da Bentancur, Rabiot e Arthur. Al centro della difesa spazio per Chiellini insieme a De Ligt, con De Sciglio e Pellegrini (in vantaggio su Alex Sandro) ai lati. Tra i pali Szczesny.

Milan-Juventus, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Locatelli, Bentancur; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata. All. Allegri

Milan-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin.