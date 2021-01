Milan-Juventus, le probabili formazioni: c'è Dybala tra i bianconeri

Big match allo stadio San Siro. Il Milan capolista, reduce dalla vittoria esterna sul campo del Benevento, ospiterà la Juventus nella gara valevole per la 16esima giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45 di mercoledì 6 gennaio). Una sfida che potrebbe diventare decisiva in chiave scudetto, soprattutto per i bianconeri, attualmente quinti in classifica a -10 dalla vetta occupata dai rossoneri.

Milan-Juventus, le scelte dei due allenatori

Stefano Pioli, ancora alle prese con le assenze di Ibrahimovic, Bennacer e Saelemaekers, dovrà fare a meno anche di Tonali, squalificato dopo il rosso rimediato a Benevento. A far coppia con Kessié in mezzo al campo, nel consueto 4-2-3-1 rossonero, toccherà quindi al bosniaco Krunic. Sulla trequarti, alle spalle del confermato Leao, agiranno Rebic, Calhanoglu e Castillejo, favorito su Brahim Diaz. La difesa sarà quella tipo, con Hernandez che riprenderà il suo posto sulla corsia mancina dopo aver scontato il turno di squalifica.

Andrea Pirlo, privo di Morata e Alex Sandro, risultato positivo al Covid, dovrebbe rispondere con un 4-4-2, nel quale Dybala sarà chiamato ad affiancare Cristiano Ronaldo nel tandem d'attacco. Linea di centrocampo composta da Chiesa, Bentancur, McKennie (favorito su Rabiot) e Ramsey, con Cuadrado che scivolerà in difesa completando il reparto con De Ligt, Bonucci e Danilo. L'alternativa è il 3-4-1-2: in questo caso Ramsey occuperebbe la posizione di trequartista e Cuadrado salirebbe sulla linea dei centrocampisti.

Milan-Juventus, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo