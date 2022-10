Milan-Juventus, il pronostico: chi vincerà il big match?

Da una parte i campioni d'Italia in carica, dall'altra coloro che, fino a due anni fa, avevano monopolizzato il nostro calcio per quasi un decennio. Sarà una sfida da non perdere, quella che sabato 8 ottobre, alle 18, opporrà Milan e Juventus allo stadio San Siro. Un match che metterà in palio tre punti pesantissimi, per entrambe le squadre. I rossoneri, al momento, si trovano al quarto posto della classifica insieme alla Lazio con i loro 17 punti, mentre i bianconeri, deludenti in questo avvio di stagione, sono settimi a quota 13.

Milan-Juventus, come arrivano alla sfida i rossoneri

Un pesante ko, quello da cui è reduce il Milan. Il Diavolo, nella gara di Champions League di Stamford Bridge, è stato travolto per 3-0 dal Chelsea, che si è imposto grazie alle reti di Fofana, Aubameyang e James. Per i rossoneri, in precedenza, era arrivata l'affermazione per 3-1 contro l'Empoli in campionato, che era servita a dimenticare lo scivolone interno con il Napoli. In totale gli uomini di Pioli, nelle prime otto giornate di serie A, hanno raccolto cinque vittorie, due pareggi ed una sconfitta. In Champions, invece, il bilancio è di una vittoria, un pari ed un ko.

Milan-Juventus, come arrivano alla sfida i bianconeri

Dopo un settembre da incubo, senza alcuna vittoria all'attivo, la Juventus ha rialzato la testa in questo mese di ottobre conquistando le vittorie contro Bologna (in campionato) e Maccabi Haifa (in Champions League). Il ruolino stagionale della formazione di Allegri rimane però al momento molto deludente: in campionato, in totale, sono arrivate tre vittorie, quattro paretti ed una sconfitta, mentre in Champions, prima dell'affermazione con gli israeliani, erano arrivati i ko con Paris Saint-Germain e Benfica.

Milan-Juventus, il pronostico

Il Milan, in questo avvio di stagione, ha dimostrato di essere più squadra rispetto alla Juventus, ma si presenterà all'appuntamento con numerosi indisponibili (ai box Calabria, Kjaer, Maignan e Saelemakers oltre ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi, mentre dovrebbero recuperare Hernandez e Messias). Assenze che rischiano di avere un peso determinante, come emerso anche nel passo falso di Stamford Bridge contro il Chelsea. La Juventus, che sarà ancora priva dello squalificato Di Maria, si presenterà invece a San Siro con rinnovato entusiasmo grazie alle ultime due vittorie e cercherà di fare il colpaccio. Ma la sensazione è che, alla fine, possa venir fuori un pari che, probabilmente, soddisferebbe entrambe le squadre.