Milan-Juventus, il pronostico: chi vincerà il big match?

Una sfida da non perdere, quella in programma a San Siro domenica 23 gennaio alle 20.45 e valevole per la 23esima giornata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli, attualmente secondo in classifica a -2 dall'Inter capolista e reduce dal clamoroso ko con lo Spezia in un match contrassegnato dalle polemiche arbitrali, ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri, al momento quinta ad una lunghezza di distanza dal quarto posto occupato dall'Atalanta (ma i bianconeri hanno giocato una partita in più). Novanta minuti chiave quindi sia per la lotta scudetto che per quella Champions, con le due formazioni che non possono permettersi passi falsi.

Milan-Juventus, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, come detto, è stato battuto nell'ultimo turno dallo Spezia, con i liguri che hanno fermato a tre la striscia di vittorie consecutive della formazione di Pioli. Il Diavolo, da un paio di mesi a questa parte, ha però rallentato la propria marcia, raccogliendo cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime undici gare. Un ruolino di marcia che ha permesso ai cugini dell'Inter di strappare ai rossoneri lo scettro della classifica.

Milan-Juventus, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, in campionato, è reduce dalle vittorie contro Roma e Udinese, mentre nell'ultima uscita è arrivata l'affermazione per 4-1 in Coppa Italia contro la Sampdoria. I bianconeri, in Serie A, non perdono dallo scorso 27 novembre, quando si arresero di fronte al proprio pubblico per 1-2 all'Atalanta. Da allora, per gli uomini di Allegri, sono arrivate sei vittorie e due pareggi.

Milan-Juventus, il pronostico

Una vera e propria sfida da tripla, quella che andrà in scena a San Siro. I rossoneri si presenteranno al match con il dente avvelenato e potranno contare sull'appoggio del proprio pubblico: un piccolo vantaggio che potrebbe risultare determinante in una gara che si preannuncia giocata sul filo dell'equilibrio. La Juventus, inoltre, ha fin qui quasi sempre fallito le gare contro le big. Ecco perché, dal nostro punto di vista, il Diavolo, malgrado le assenze, ha qualche chance in più della Vecchia Signora di conquistare l'intera posta in palio.