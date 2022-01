Milan-Juventus, cosa deve temere il Diavolo dei bianconeri

Novanta minuti forse già decisivi in chiave scudetto e Champions. Il Milan, nella serata di domenica 23 gennaio, ospiterà a San Siro la Juventus di Allegri in una gara che promette scintille. I rossoneri, al momento secondi in classifica a -2 dall'Inter capolista (ma i nerazzurri hanno una partita in meno), sono reduci dal clamoroso ko tra le polemiche con lo Spezia, mentre i bianconeri, attualmente quinti ad una lunghezza di distanza dal quarto posto dell'Atalanta (la Dea ha però una partita in meno), arrivano al match galvanizzati dalle vittorie con Roma e Udinese. Il Diavolo, se vuole rimanere in scia della vetta, non può permettersi passi falsi, ma dovrà prestare attenzione alle armi della Vecchia Signora.

Milan, tre cose da temere della Juventus

La voglia di rivalsa di Dybala

Stanco di una lunga trattativa che sembra incapace di soddisfarlo, potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero al termine della stagione, ma adesso, Paulo Dybala, vuole dimostrare di essere a tutti gli effetti un vero e proprio big. E la Joya, non a caso, ha colpito nelle ultime due uscite, andando prima a segno contro l'Udinese in campionato e poi con la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia. L'argentino, assetato di rivalsa, vuole lasciare il suo timbro anche a San Siro.

La rapidità di Cuadrado

È un pupillo di Allegri, uno di quei giocatori di cui il tecnico bianconero non vuole mai fare a meno. Juan Cuadrado, con la sua rapidità, è spesso l'elemento davvero determinante per i risultati della Juventus, con il colombiano capace di spaccare in due le retroguardie avversarie con i suoi guizzi. Particolare attenzione dovrà prestarla Theo Hernandez, diretto concorrente dell'ex Chelsea sulla corsia di competenza.

L'orgoglio bianconero

Inutile nascondersi, il cammino della Juventus, fin qui, è stato ben al di sotto delle aspettative, ma guai a dare per morta la Vecchia Signora. I bianconeri, nel loro dna, hanno orgoglio e carattere, dimostrandosi capaci di risorgere anche nei momenti più bui. Ecco perché gli uomini di Pioli, a San Siro, dovranno scendere in campo con il coltello tra i denti.