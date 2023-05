Lazio, verso il Milan: il dubbio Cataldi e le riscoperte Marcos Antonio-Basic

Il successo contro il Sassuolo e la contemporanea frenata di Milan e Roma rappresentano un passo in avanti importante nella lotta per un posto in Champions. A cinque giornate dalla fine, il vantaggio della Lazio sul quinto posto – attualmente occupato dall’Atalanta – è salito a cinque lunghezze, con il doppio incrocio sull’asse Milano-Roma proposto dal calendario nel prossimo week-end che, a questo punto, si rivelerà essenziale per i destini di quattro delle contendenti ad uno slot nella principale competizione continentale. Le notizie sul fronte infortunati rovinano il clima di serenità regalato dal 2-0 con cui i biancocelesti hanno regolato il Sassuolo, respingendo l’assalto della Juventus. Cataldi, nella sfida contro l’Inter, ha infatti subito un violento trauma contusivo al polpaccio destro che lo ha obbligato al forfait nella sfida contro gli emiliani, e si sta lavorando per far riassorbire questo versamento. Ancora terapie, quindi, col dubbio in merito alla sua presenza nel confronto con i rossoneri che resta. A questo va aggiunta l’uscita dal campo di Vecino, che schierato da titolare contro i neroverdi ha dovuto abdicare per un fastidio al flessore: si attendono gli accertamenti del caso con la speranza che il centrocampista uruguaiano si sia fermato in tempo, per evitare guai muscolari che lo obbligherebbero a concludere anzitempo la stagione.

Ma proprio il reparto in cui si sono palesate alcune criticità di carattere fisico, ha regalato due piacevoli riscoperte. La prima è il brasiliano Marcos Antonio, che era appena alla sua settima partita da titolare da inizio torneo, e l’ultima presenza nell’undici di partenza in campionato risaliva addirittura a prima della sosta per i mondiali. Uscito anche lui prima del triplice fischio (ma solo per un problema di crampi), ha impressionato per qualità e spirito di sacrificio, ed il suo apporto in questo rush finale potrà essere di grande aiuto. La seconda è costituita da Toma Basic, scivolato indietro nelle gerarchie – sono appena 100 i minuti in campo in serie A in questo 2023 – ma impeccabile nello sfruttare al meglio lo spazio concessogli da Sarri nell’ultima porzione di gara, condita dal gol della sicurezza che ha messo in cassaforte la vittoria. L’apporto decisivo della panchina, unito all’ennesimo clean sheet (toccata quota 19) collezionato in campionato da Ivan Provedel, permette così alla Lazio di sorridere in vista dello scontro diretto di San Siro. Partita in cui i tifosi attendono Ciro Immobile: il gesto di stizza post sostituzione contro il Sassuolo è forse più legato all’amarezza per non aver lasciato il segno nel tabellino marcatori. Il capitano sa che questa squadra ha bisogno dei suoi gol: ed a tre settimane dall’ultimo sigillo, è grande la voglia di tornare a festeggiare.