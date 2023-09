Milan-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Un vero e proprio big match, quello in programma sabato 30 settembre alle 18 a San Siro. Il Milan di Stefano Pioli, reduce da due vittorie consecutive ed al primo posto della classifica a pari merito con l'Inter, ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri, desiderosa di risalire la china dopo un inizio di torneo non particolarmente brillante. Una partita che, verosimilmente, sarà giocata a viso aperto da entrambe le formazioni: sia i rossoneri che i biancocelesti faranno infatti di tutto per portarsi a casa l'intera posta in palio.

Milan-Lazio, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida contro la Lazio, recupera Maignan, che riprenderà il suo posto tra i pali. Nel tridente offensivo, dopo la panchina di Cagliari, ritroveranno spazio dal primo minuto Giroud e Leao: insieme a loro più Pulisic di Chukwueze. In mezzo al campo possibile la conferma in cabina di regia di Adli (Musah l'alternativa), con Loftus-Cheek e Reijnders ad agire da mezzali. In difesa, infine, potrebbe ritrovare spazio dal primo minuto Calabria per completare il reparto con Thiaw, Tomori ed Hernandez.

Milan-Lazio, le scelte di Sarri

Sarri, per la sfida contro il Milan, si affiderà al consueto 4-3-3, con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni a comporre il tridente offensivo. A centrocampo ballottaggio serrato tra Cataldi e Rovella per completare il reparto con Vecino e Luis Alberto, mentre in difesa, dopo il duro colpo rimediato con il Torino che gli ha causato la frattura composta delle ossa nasali, Romagnoli dovrebbe partire dalla panchina: al suo posto, per comporre la coppia centrale con Casale, Patric. Sulle corsie esterne Marusic a destra ed uno tra Hysaj e Pellegrini a sinistra.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Milan-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Lazio, in programma sabato 30 settembre alle 18 a San Siro e valevole per la settima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.