Milan-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Big match allo stadio San Siro. Il Milan capolista, reduce dalla vittoria esterna sul campo del Sassuolo, ospiterà la Lazio nella 14ª giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45 di mercoledì 23 dicembre). Una sfida che promette spettacolo, con i biancocelesti che arriveranno al Meazza galvanizzati dal successo contro il Napoli.

Milan-Lazio, le scelte dei due allenatori

Stefano Pioli, costretto a fare i conti con le assenze di Ibrahimovic, Bennacer, Kjaer, Kessié e Gabbia, si affiderà al consueto 4-2-3-1, con Saelemaekers, Calhanoglu e Hauge (favorito su Diaz) alle spalle di Leao. In mezzo al campo, al fianco di Tonali, ci sarà Krunic, mentre in difesa confermato dal primo minuto Kalulu.

3-5-2 per Simone Inzaghi, che dovrebbe preferire Caicedo a Correa per far coppia con Immobile in attacco. Pacchetto arretrato composto da Luiz Felipe, Hoedt e Radu, mentre a centrocampo spazio per Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto e Marusic.

Milan-Lazio in tv e streaming

La partita Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match, per gli abbonati Sky-DAZN, sarà inoltre disponibile sul canale satellitare DAZN1 e potrà essere seguito anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Leao. All. Pioli

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. S.Inzaghi