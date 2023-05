Milan-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una sfida che metterà in palio tre punti pesantissimi nella corsa Champions. Il Milan di Stefano Pioli, attualmente quinto a pari merito con Atalanta e Roma con i suoi 58 punti, ospiterà sabato 6 maggio alle 15 a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri, seconda a quota 64, nella gara valevole per la 34esima giornata del campionato di serie A. Un match al quale i rossoneri si presenteranno in un momento non particolarmente brillante: il Diavolo, nelle ultime cinque gare, ha infatti ottenuto soltanto una vittoria ed è reduce dal deludente pareggio interno con la Cremonese. I biancocelesti, nel turno infrasettimanale, sono invece tornati alla vittoria contro il Sassuolo dopo i ko con Torino e Inter.

Milan-Lazio, le scelte di Pioli

Stefano Pioli, dopo aver attuato un massiccio turnover nel match con la Cremonese, dovrebbe tornare ad affidarsi ai titolarissimi. Nel 4-2-3-1 rossonero ci sarà quindi nuovamente spazio per Giroud al centro dell'attacco, con il francese sostenuto da Leao, Bennacer ed uno tra Messias, Saelemaekers e Diaz, con il primo in leggero vantaggio. A centrocampo spazio per Krunic al fianco di Tonali, mentre in difesa Thiaw, Kalulu e Kjaer si contendono una maglia per comporre la coppia centrale con Tomori. Terzini Calabria ed Hernandez.

Milan-Lazio, le scelte di Sarri

Sarri, per la trasferta di San Siro, può tornare a contare su Romagnoli, che ha scontato il proprio turno di squalifica: l'ex milanista comporrà la coppia centrale difensiva con Casale, con Marusic e Hysaj a presidiare le corsie esterne. In mezzo al campo dovrebbe essere Marcos Antonio il prescelto per sostituire l'infortunato Cataldi, con il reparto completato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco il tridente classico formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Milan-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Lazio, in programma sabato 6 maggio alle 15 a San Siro e valevole per la 34esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.