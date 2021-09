Milan-Lazio, le probabili formazioni: Pioli ritrova Ibrahimovic

Una sfida da non perdere, quella in programma domenica 12 settembre alle 18 a San Siro e valevole per la terza giornata di Serie A. Il Milan di Pioli, che nelle prime due giornate ha battuto Sampdoria e Cagliari, ospiterà la Lazio di Sarri, formazione anch'essa a punteggio pieno grazie alle vittorie con Empoli e Spezia. Per entrambe, quindi, la possibilità di dare una spallata agli avversari mandando un segnale forte al torneo.

Milan-Lazio, le scelte dei due allenatori

Pioli, per la sfida contro la Lazio, si affiderà all'ormai collaudato 4-2-3-1. In attacco, dove mancherà Giroud (positivo al Covid), il tecnico rossonero ritroverà Ibrahimovic, che potrebbe trovare spazio fin dal primo minuto. Alle spalle dello svedese Saelemaekers, Diaz e Leao, con la coppia di centrocampo formata invece dal recuperato Kessié (favorito su Bennacer) e Tonali. Linea difensiva composta da Calabria, Kjaer, Tomori ed Hernandez, tra i pali Maignan.

4-3-3 dall'altra parte per Sarri, che in attacco si affiderà al tridente Pedro-Immobile-Felipe Anderson. A centrocampo Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, in difesa Marusic (o Patric), Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. Reina in porta.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelamaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri