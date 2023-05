Milan-Lazio, il pronostico della sfida Champions

Un vero e proprio scontro diretto in chiave Champions, quello che si disputerà sabato 6 maggio alle 15 a San Siro. Il Milan di Stefano Pioli, al momento quinto a pari merito con Atalanta e Roma a quota 58 punti, ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri, seconda a 64. Sfida quindi particolarmente importante soprattutto per i rossoneri, che non possono permettersi di sbagliare per non perdere terreno dalle formazioni che li precedono in classifica.

Milan-Lazio, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, nell'ultima giornata di campionato, è stato fermato di fronte al proprio pubblico per 1-1 dalla Cremonese, raggiungendo il pareggio soltanto in pieno recupero. Un risultato che conferma tutte le difficoltà incontrate in campionato in questo 2023 dal Diavolo: per i rossoneri quello con i grigiorossi è stato infatti il secondo pari consecutivo, il quarto nelle ultime cinque gare, nelle quali è arrivata soltanto una vittoria (2-0 al Lecce lo scorso 23 aprile). Complessivamente i rossoneri, nel nuovo anno, hanno raccolto solamente 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte.

Milan-Lazio, come arrivano alla sfida i biancocelesti

La Lazio, nell'ultimo turno, ha superato per 2-0 all'Olimpico il Sassuolo grazie alle reti di Felipe Anderson e Basic, lasciandosi così alle spalle i due ko consecutivi subìti contro Inter (3-1) e Torino (1-0). In precedenza, per i biancocelesti, erano arrivate le vittorie con Spezia (3-0), Juventus (2-1), Monza (2-0) e Roma (1-0).

Milan-Lazio, il pronostico

Una sfida da tripla, quella di San Siro. Il Milan, in questo 2023, ha faticato a trovare continuità di rendimento, ma raramente ha sbagliato contro le grandi, come conferma anche lo straordinario percorso in Champions League. La Lazio, invece, è una certezza di questo campionato e si presenterà a San Siro per tentare di blindare un posto tra le prime quattro. La sensazione è che possa venirne fuori una partita equilibrata, con un pareggio finale nient'affatto da escludere.