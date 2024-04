Dove vedere Milan-Lecce in tv e streaming: le probabili formazioni

Allungare la propria striscia positiva. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 6 aprile, alle 15, ospiterà a San Siro il Lecce nella gara valevole per la 31esima giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i rossoneri, reduci complessivamente da sei vittorie consecutive, andranno alla ricerca di altri tre punti per blindare la propria seconda posizione in classifica. I salentini, che nell'ultimo turno hanno fermato sullo 0-0 la Roma, hanno invece bisogno di un risultato positivo per tenere a distanza di sicurezza la zona retrocessione, oggi lontana quattro lunghezze.

Milan-Lecce, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Lecce, dovrà fare a meno di Loftus-Cheek, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto spazio per Adli (che andrà a comporre il tandem di centrocampo con Reijnders), con Bennacer alzato invece sulla linea dei trequartisti insieme a Pulisic e Leao per agire alle spalle di Giroud. In difesa Thiaw (favorito su Kjaer) e Tomori a comporre la coppia centrale, mentre Calabria è in vantaggio su Florenzi per il ruolo di terzino destro (dall'altra parte confermatissimo Hernandez).

Milan-Lecce, le scelte di Gotti

Gotti, dall'altra parte, potrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Almqvist, Piccoli e Banda (favorito su Dorgu) ad agire alle spalle di Krstovic. A centrocampo il tandem formato da Blind e Ramadani, mentre in difesa la coppia centrale sarà composta da Pongracic e Baschirotto. Terzini Gendrey e Gallo, tra i pali Falcone.

Milan-Lecce, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Piccoli, Banda; Krstovic. All. Gotti

Milan-Lecce, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Lecce, in programma sabato 6 aprile alle 15 a San Siro e valevole per la 31esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.