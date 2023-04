Milan-Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sono giorni di euforia, quelli che si stanno vivendo in casa rossonera. Il Milan, con il pareggio per 1-1 al Maradona di Napoli, ha staccato il pass per la semifinale di Champions League in virtù del successo per 1-0 ottenuto nella gara di andata. La formazione di Stefano Pioli, adesso, deve però tornare a concentrarsi sul campionato, dove domenica 23 aprile, alle 18, è attesa dall'impegno interno contro il Lecce nella gara valevole per la 31esima giornata. Un match in cui i rossoneri, scivolati in quinta posizione dopo la restituzione dei 15 punti alla Juventus, sono chiamati a conquistare l'intera posta in palio per rimanere in scia del quarto posto. I salentini, reduci dal pareggio con la Sampdoria, non potranno però permettersi passi falsi: la recente striscia negativa, infatti, ha fatto pericolosamente avvicinare la zona retrocessione, adesso distante solamente cinque lunghezze.

Milan-Lecce, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara con il Lecce, dovrà fare a meno di Calabria, fermato per un turno dal giudice sportivo: al suo posto, sulla corsia destra difensiva nel 4-2-3-1 rossonero, ci sarà spazio per Florenzi. La retroguardia sarà poi completata da Kalulu (che dovrebbe essere preferito a Kjaer e Thiaw), Tomori ed Hernandez. In mezzo al campo potrebbe rifiatare Krunic, con Pobega al fianco di Tonali. Sulla trequarti confermati Diaz e Leao, con l'altra maglia contesa da Saelemaekers e Messias. Al centro dell'attacco turno di riposo per Giroud: al suo posto più Rebic di Origi.

Milan-Lecce, le scelte di Baroni

Baroni, per la trasferta di San Siro, si affiderà al consueto 4-3-3, con il tridente offensivo che dovrebbe essere formato da Strefezza, Ceesay e Di Francesco, con gli ultimi due insidiati però da Colombo e Banda. In mezzo al campo Blin, Hjulmand ed uno tra Oudin e Maleh, mentre la linea difensiva sarà formata da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo (favorito su Pezzella).

Milan-Lecce, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Milan-Lecce, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Lecce, in programma domenica 23 aprile alle 18 a San Siro e valevole per la 31esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.