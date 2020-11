Milan-Lille, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Match interno contro il Lille per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, nella serata di giovedì 5 novembre (fischio d'inizio alle 21), ospiteranno a San Siro i francesi nella terza giornata del girone H di Europa League. Una sfida impegnativa, con la formazione di Galtier che occupa il secondo posto nel raggruppamento con i suoi 4 punti, due in meno di Ibrahimovic e compagni.

Milan-Lille, le scelte dei due allenatori

Pioli confermerà il suo 4-2-3-1, anche se ci sarà qualche cambiamento nell'undici titolare rispetto alla partita di campionato contro l'Udinese di domenica scorsa. Tra i pali Donnarumma, protetto dalla linea difensiva composta da Dalot, Kjaer, Romagnoli ed Hernandez. In mezzo al campo spazio per Tonali e Kessié, mentre Castillejo, Krunic e Brahim Diaz agiranno alle spalle dell'inamovibile Ibrahimovic. Classico 4-4-2 per i francesi, che si affideranno alla coppia d'attacco composta da Ikoné e Yilmaz.

Milan-Lille in tv e streaming

La gara Milan-Lille sarà trasmessa in diretta da TV8 e da Sky. Il match sarà inoltre visibile in streaming sul sito di TV8 e, per gli abbonati Sky, su Sky Go. Esiste poi la possibilità Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che permette di accedere alla visualizzazione di diversi eventi sportivi, comprese le partite di Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti

Milan-Lille, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All.: Pioli

Lille (4-4-2): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Yazici, André, Sanches, Bamba; Ikoné, Yilmaz. All.: Galtier.