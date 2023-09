Milan, lista Champions League 2023/2024: le scelte di Pioli

Nella scorsa stagione il cammino del Milan in Champions League si è interrotto in semifinale, quando Giroud e compagni si sono arresi nel doppio derby con l'Inter. Un percorso che i rossoneri, partiti con il piede sull'acceleratore in campionato, dove hanno conquistato tre vittorie in altrettante gare giocate, tenteranno quanto meno di ripetere, anche se l'avventura europea, per il Diavolo, non inizierà certo in discesa. La formazione di Stefano Pioli, nel sorteggio di Montecarlo, è stata infatti inserita nel girone F con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle. Staccare il pass per gli ottavi di finale, quindi, sarà impresa non semplice.

La lista Champions del Milan

Il tecnico rossonero ha reso nota la lista dei giocatori che faranno parte della rosa per la prossima edizione della Champions League. Fuori Pellegrino, Romero e l'infortunato Bennacer, dentro, invece, Jovic, Adli e Caldara. Questo, nel dettaglio, l'elenco completo: Maignan, Sportiello, Mirante, Chukwueze, Giroud, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Krunic, Leao, Loftus-Cheek, Musah, Okafor, Pulisic, Reijnders, Thiaw, Tomori, Caldara, Florenzi, Calabria, Pobega, Adli e Jovic.