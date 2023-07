Milan-Lumezzane, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Manca un mese al via del campionato di serie A 2023/2024. Un torneo nel quale il Milan spera di fare meglio dello scorso anno, quando Giroud e compagni hanno chiuso al quarto posto della classifica soltanto in virtù della penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze. Per farlo i rossoneri, che nelle scorse settimane hanno salutato Sandro Tonali, passato al Newcastle per una cifra attorno agli 80 milioni di euro, stanno cercando ulteriori rinforzi sul mercato dopo gli arrivi di Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Tijjani Reijnders. A centrocampo e in attacco i nomi più caldi sono rispettivamente quelli di Yunus Musa e Mehdi Teremi, mentre per quanto riguarda la difesa, nelle ultime ore, è nata l'idea che porta all'uruguaiano del Valencia Facundo Gonzalez.

Il tecnico Stefano Pioli, nel frattempo, sta iniziando a plasmare il Milan del futuro in questi primi giorni di ritiro a Milanello. Qui nella giornata di giovedì 20 luglio, alle 17, i rossoneri scenderanno in campo per la prima amichevole prestagionale. Avversario il Lumezzane, formazione neopromossa in serie C. Il Diavolo, nei prossimi giorni, partirà poi per gli Stati Uniti, dove sarà impegnato in test di prestigio contro Real Madrid, Juventus e Barcellona.

Dove vedere Milan-Lumezzane in tv e streaming

La partita amichevole Milan-Lumezzane, in programma giovedì 20 luglio alle 17 a Milanello, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (numero 201 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.