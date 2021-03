Milan-Manchester United, le probabili formazioni: Pioli punta su Rebic

Obiettivo qualificazione. Il Milan, reduce dalla sconfitta interna per 0-1 in campionato contro il Napoli, ospiterà giovedì 18 marzo a San Siro il Manchester United nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League (fischio d'inizio alle 21). Ai rossoneri, dopo l'1-1 dell'Old Trafford, basterà anche un pareggio per 0-0 per staccare il pass per i quarti, mentre in caso di parità con due o più reti sarebbero i Red Devils a conquistare la qualificazione. Una sfida che si preannuncia quanto mai incerta ed equilibrata, con la formazione di Pioli che, malgrado una condizione non ottimale, ha dimostrato nel match di andata di poter creare diversi grattacapi agli inglesi, grandi favoriti per la vittoria finale del torneo.

Milan-Manchester United, le scelte dei due allenatori

Il Milan recupera Ibrahimovic, Bennacer e Romagnoli, che si siederanno però tutti e tre in panchina. Nel 4-2-3-1 rossonero ballottaggio tra Rebic (favorito) e Leao per il ruolo di punta centrale: entrambi, però, non sono al meglio. Sulla trequarti Saelemaekers, Calhanoglu e Krunic, mentre in mezzo Meité è favorito su Tonali per una maglia da titolare al fianco di Kessié. Al centro della difesa ci sarà Tomori insieme a Kjaer, terzini Dalot ed Hernandez.

Stesso modulo dall'altra parte per Solskjaer che recupera Rashford, il quale agirà alle spalle di Greenwood insieme a Bruno Fernandes e James. Recuperato anche Pogba, che dovrebbe però partire dalla panchina. Out invece Cavani, che il tecnico pensava di poter avere a disposizione per la sfida. A centrocampo spazio per Fred e McTominay, con Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw in difesa a protezione di Henderson.

Milan-Manchester United, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Rebic. All. Pioli

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood. All. Solskjaer.