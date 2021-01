Milan, colpo Mandzukic: al croato la maglia numero 9

Adesso è ufficiale: Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan. Il croato, nella mattina di martedì 19 gennaio, ha firmato un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo automatico in caso di piazzamento Champions con il club rossonero. Il giocatore, svincolato dopo l'esperienza con l'Al-Duhail, percepirà un ingaggio di 1,8 milioni di euro netti e ha scelto la maglia numero 9.

Milan, Mandzukic sarà il vice-Ibra

Un colpo che conferma le ambizioni del Milan, attualmente leader della classifica con 43 punti, tre in più dell'Inter. L'attaccante, che in Italia ha vestito la maglia della Juventus dall'estate 2015 al dicembre 2019, rappresenta infatti un "usato" sicuro, garantendo gol e, soprattutto, carisma e personalità. Mandzukic, nella formazione di Pioli, ricoprirà il ruolo di vice-Ibrahimovic, pronto a subentrare e a far rifiatare lo svedese in caso di necessità. Per i rossoneri è il secondo rinforzo di questa sessione invernale di mercato, dopo l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Torino del centrocampista Soualiho Meité.